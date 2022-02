No vax, Roma blindata per la manifestazione: il raduno all'Altare della Patria (diretta)

Sono qualche centinaia i manifestanti radunati a Roma sotto l'Altare della Patria in piazza Venezia per la manifestazione no vax annunciata per oggi, alla vigilia dell'entrata in vigore del divieto di ingresso al posto di lavoro per gli over 50 senza super green pass. L'appuntamento era previsto al Circo Massimo, al momento vuoto, dove la prefettura attende qualche centinaio di persone.

Alla manifestazione, autorizzata dalla Prefettura, sono previste alcune centinaia di persone, ma nei giorni scorsi nelle chat dei no Green pass era stata avanzata l'ipotesi di una "calata" a Roma, con tanto di blocco della circolazione. Lo scorso 4 febbraio il prefetto di Roma aveva negato il raduno di tre giorni ai Pratoni del Vivaro.

Roma blindata, chiuso l'accesso a Camera e Senato presidiata via del Corso

Già da questa mattina le forze dell'ordine sono al lavoro per l'arrivo dei manifestanti in massa: la polizia li ha fermati ad Arco di Travertino, dove devono lasciare i camper e proseguire a piedi. Al momento non si registrano tensioni. Intanto a scopo precauzionale sono state chiuse dalle forze dell'ordine le vie di accesso alle sedi di Camera e Senato. Presidiate via del Corso da largo Chigi a Piazza Venezia - anche con la presenza di un idrante - via dei Prefetti, via di Sant'Ignazio.

COSA CHIEDONO - «Siamo qui in piazza Venezia, il punto nevralgico della città, per chiedere alle istituzioni di ascoltarci. Non andrò via finché non ci riceveranno. Sono disposto a dormirci». Così all'Adnkronos Marco Liccione, leader no vax di Torino è questa mattina a Roma. «Siamo in tanti, ma c'è chi qui è rimasto dietro perché ci hanno già minacciati di arresto - risponde a un manifestante che gli chiede perché sono così pochi - Dai palazzi del potere ci dicono che dovremmo convincerli, eccoci. Siamo qui per questo, per spiegargli le nostre ragioni. Vogliamo un confronto e, se non hanno scheletri nell'armadio, non possono negarcelo».