No pass a Roma, barista aggredita vicino al Circo Massimo: «Non volevano mostrare il Green pass»

Tensione al bar 075, vicino al Circo Massimo, dove si è tenuta oggi la manifestazione contro il Green pass «Un milione in piazza a Roma». Un gruppetto di manifestanti si è rifiutato di mostrare il Green pass ed è iniziato un confronto con la proprietaria del bar, cui uno dei manifestanti ha rivolto ingiurie volgari fino a tirarsi giù i pantaloni.

Ne è nato un parapiglia che è stato interrotto da agenti in borghese che hanno identificato i presenti. «Non li denuncio perché passerei le mie giornate a denunciare - racconta demoralizzata la donna -, è un anno e mezzo che fanno le manifestazioni al Circo Massimo e vengono nel bar senza mascherina o non vogliono mostrare il Green pass. Se la prendono con noi piccoli esercenti che siamo tenuti per legge a chiedere il certificato».