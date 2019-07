Nidi chiusi per oltre un mese al Municipio XI, la denuncia dei genitori: 400 bambini a casa

«Scriveremo di nuovo tutti insieme alla Sindaca, al suo delegato in Municipio XI Presidente Torelli e a tutti i dirigenti coinvolti nella risoluzione del problema». A dichiararlo con una nota è Genima, Genitori nidi e materne di Roma, insieme ai genitori del Municipio XI, sulla questione dei setti nidi che chiuderanno da settembre. «Ieri abbiamo inviato - continua la nota - molte richieste di genitori e associazione per ricordare che a settembre 7 nidi saranno chiusi per almeno un mese, 400 bambini a casa. Più di 400 famiglie chiedono risposte da un mese ad un'amministrazione che non offre soluzioni».

«Nessuno dell'amministrazione municipale e comunale ha risposto, l'unica a proporre una soluzione presso la scuola I.C. Catteneo in via Zabaglia è stata la Presidente del Primo Municipio Sabrina Alfonsi - concludono - ma pare che Torelli abbia risposto dicendo che, insieme all'assessora Baldassarre, sta cercando una possibile soluzione. Si sono scritti tra municipi, ma nessun cenno di vita con i cittadini, trattati come soggetti passivi che subiscono decisioni non condivise e comunicate a ridosso dell'apertura del servizio. Siamo sempre più stupiti e arrabbiati e non ci arrendiamo, il Municipio e Roma Capitale devono rispondere alle nostre domande di cittadini e trovare una soluzione per le nostre famiglie».

