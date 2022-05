Venerdì 6 Maggio 2022, 22:30

A notte fonda, quando la coscienza sembra assopirsi, la pietà viene spazzata via. Dal fondo oscuro dell’anima nella piazzetta del Collatino emergono mostri, una mandria indomita infettata dal virus dell’ignoranza e della malvagità: violenta e piegata dalla stupidità, calpesta fiori, distrugge vasi, decapita una ballerina in porcellana donata dall’ex professore delle medie. È stata distrutta anche una scarpa rossa simbolo della violenza sulle donne realizzata da un artista e stracciato il manifesto con la scritta “Vorrei portarti via dai miei ricordi per abbracciarti ancora”.

Nicole Lelli, vittima di femminicidio nel 2015

La malvagità viene inflitta davanti alla frase di mamma Maria Grazia incisa sul marmo: “Vorrei strappare le stelle dal cielo per poter ridare luce ai tuoi occhi”. E non rimane che l’oscurità. Papà Giovanni ha impiegato anni, combattendo contro una sciatta e cieca burocrazia, per realizzare il primo monumento della Capitale contro la violenza sulle donne. Da aprile del 2016 ha tentato di realizzare quello che lui chiamava «il monumentino» per la figlia Nicole e per tutte le vittime di femminicidio. Il 16 novembre del 2015 Nicole Lelli, 23 anni, è stata uccisa a Roma con un colpo di pistola alla testa dal suo ex.

Il monumeto inaugurato nel 2018

Il 24 novembre del 2018, finalmente, il monumento è stato inaugurato: siamo nel parco Achille Grandi sulla Prenestina dove Nicole giocava da bambina. Da mesi quel monumento viene vandalizzato, rubano gli oggetti donati dai residenti, i fiori portati da papà Giovanni, mamma Maria Grazia e dal fratellone Claudio. E lo strappo nei cuori della famiglia Lelli si amplia sempre di più. «Da circa sette mesi - dice Giovanni Lelli al Messaggero - il monumento in ricordo di Nicole e di tutte le vittime di femminicidio, l’unico a Roma e in Italia, viene vandalizzato: le forze dell’ordine - aggiunge - sono state avvertite, distruggono i vasi con i fiori, calpestano i mazzi portati dagli amici, hanno addirittura rubato la sciarpa con la scritta “Borgata Gordiani”.

L'appello del padre sui social

Ma chi può essere così cattivo e malvagio? Chi vuole fare ancora del male a nostra figlia Nicole? Così si insulta la sua memoria e quella di tutte le altre donne uccise». Un dramma che ogni giorno si rinnova. «Sono le nuove streghe, torturate e uccise perché hanno lottato per la loro libertà, la libertà di amare e di smettere di amare». Così papà Giovanni, impegnato con la moglie a diffondere la cultura del rispetto ha, tempo fa, definito le vittime di femminicidio. Giovanni ha tentato di lanciare un appello anche su Facebook: «Chiediamo ai residenti di vigilare per tutelare questo bene comune». Un post che ha provocato decine di commenti e di condivisioni.