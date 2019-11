«Una buona notizia per i cittadini del Municipio XII. Abbiamo approvato in Giunta il progetto definitivo per la realizzazione della rete idrica fognaria in via Antonio Neviani, via Enrico Gismondi e via di Castel di Guido. I residenti attendevano questo intervento da oltre 10 anni. Grazie ai lavori di Acea Ato2 arriveranno presto oltre 8 chilometri di rete fognaria e più di 7 di rete idrica». Così su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Al nostro arrivo, abbiamo trovato un progetto che nonostante venisse definito pronto, di fatto non era attuabile. L'approvazione in Giunta allora rappresenta un risultato importante per i cittadini che finalmente potranno beneficiare di quello che le precedenti amministrazioni non sono state in grado di garantire: servizi primari nelle case. Continuiamo a impegnarci, giorno dopo giorno, per rispondere alle esigenze dei romani. Siamo vicini ai nostri cittadini, non solo con le parole, ma con fatti concreti», conclude.

