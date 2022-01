Neve a Roma, i social impazziscono: «Poca ma è arrivata». Dai Castelli a Casalotti le strade imbiancate

Poca ma è arrivata. Timidi fiocchi di neve sono scesi questa notte sulle strade di Roma, ma sono bastati per far impazzire il web. Su Twitter dalle 5 del mattino sono cominciati ad apparire i primi video e le prime foto del nevischio ai Castelli romani, a San Giovanni, al Colosseo. Ma anche a Roma nord, a Casalotti e a Centocelle con macchine ricoperta da un sottile mantno bianco e la gente impazzita per un evento che nella Capitale si verifica raramente.

Le previsioni

Secondo il team de IlMeteo.it la neve oggi potrebbe cadere ancora. Il dipartimento della protezione civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, e per le successive 4-6 ore, si prevedono sul Lazio: "Nevicate al di sopra dei 300-500 metri, sulle zone centro-meridionali, con possibili locali sconfinamenti a quote inferiori e con apporti al suolo da deboli a moderati".