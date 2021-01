Il freddo comincia ad essere più pungente, il termometro sembra abbassarsi, sciarpe e guanti sono essenziali per uscire di casa, e il rischio neve a Roma viene evocato da più parti. Ma qual è la giusta previsione? Nevicherà nella capitale nelle prossime ore? L’abbiamo chiesto alla massima esperta, Franca Mangianti, illustre climatologa e responsabile dell’Osservatorio meteorologico di Roma del Collegio Romano per quarant’anni e oggi presidente dell’Associazione Bernacca onlus.

«Secondo i dati di questo momento mi sembra difficile, non ci sono le condizioni nell’atmosfera perché si verifichi una nevicata a Roma a stretto giro. In futuro non lo escludo, certo. Se tra quattro, cinque, sette giorni i parametri cambiano, può anche nevicare».

Quindi sono solo falsi allarmi? «Guardi, ho già cominciato a sentire previsioni sulla possibilità di nevicate in pianura e ho pensato subito: ecco che uscirà qualcuno che annuncia la neve a Roma. Le confermo che al momento sono falsi allarmi. Ma decisive saranno le prossime ore».

Perché? «Prima di tutto non abbiamo le temperature giuste. Con tutto che fa freddo, per avere la neve servono almeno zero gradi. Per il momento siamo ancora lontani. Anche se tra qualche giorno arriverà aria fredda dal Nord e sicuramente farà abbassare le temperature, non arriviamo ai livelli della neve. A Roma non è una cosa così facile e scontata che si verifichi».

Quali sono allora le condizioni essenziali per far nevicare a Roma? «Perché ci sia la neve a Roma ci deve essere una concomitanza di due elementi meteorologici fondamentali. Prima cosa, la temperatura dell’aria deve essere prossima allo zero; poi l’umidità dell’aria deve essere molto elevata. Terzo fattore - condizione particolare che nessuno dice mai - è che si formi una bassa pressione nel Golfo di Genova. Quando si verificano tutte queste condizioni, ecco che c’è la neve a Roma. Non è quindi molto facile che si verifichi la nevicata qui in città. Magari la neve arriva in zone interne, come nel Reatino».

Ma prima era più frequente la neve a Roma? «Io ho scritto un libro sulla neve a Roma con tutte le precipitazioni storiche dal 1741 al 1990. Ebbene, andando indietro nel tempo, una volta la nevicava a Roma era molto più frequente, adesso non lo è più perché di fatto sono cambiate le condizioni proprie della città. Il crescere della città ha portato il riscaldamento che una volta non c’era, l’aria condizionata d’estate, le macchine con i tubi di scappamento. Quindi si è creata una cappa di calore. Anche se nelle nubi comincia a precipitare neve, quando arriva nella città si trasforma in pioggia. Non sempre certo, ma è più immediato».

Però lei non esclude la neve nei prossimi giorni. «Non escludo infatti che tra 4-5 giorni possa arrivare la neve a Roma. Io escludo la neve negli immediati due o tre giorni, in considerazione di queste condizioni attuali. Le previsioni si fanno al massimo di 5 giorni. Previsioni precise e corrette non si possono fare per tempi più allungati. Questo può giusto accadere in estate, quando arriva il famoso anticiclone delle Azzorre che di solito si piazza nel Mediterraneo a fine giugno e luglio e quindi sappiamo che per 20 giorni non pioverà. Magari in questi giorni invernali c’era un ciclone con bassa pressione molto approfondita e abbiamo potuto dire che per 10 giorni avrebbe piovuto. Ci sono delle situazioni in cui si possono allungare i tempi di previsione».

Per Roma quindi saranno decisive le prossime ore? «Per il momento, adesso, in questa fase a breve termine, assolutamente non c’è la neve. Questo non toglie che tra 4 o sette giorni la situazione possa evolvere. Se cambiano gli elementi nell’atmosfera può nevicare».

