Castelli, prima neve a Rocca di Papa: in azione protezione civile e spargi sale

Il gelo e il gran freddo sono arrivati ai Castelli Romani. Da ieri sera al lavoro tutte le protezioni civili dei Comuni più alti, tra cui Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Monteporzio, Montecompatri, Velletri e Genzano, per spargere il sale così da evitare che le strade si ghiaccino.

Le polizie locali e la polizia stradale invitano a guidare con cautela in presenza di lastre di ghiaccio su strade periferiche e centrali che potrebbero essersi formate dopo le forti piogge di ieri.

A Rocca di Papa ieri è caduta la prima neve del 2019, che dopo un parziale attecchimento su piazzali, strade rurali e nei prati, in serata si è sciolta. " Ieri nel tardo pomeriggio, dice Francesco Swerc, di Meteo e Territorio Rocca di papa, si è registrato il fenomeno del "Graupel", un termine tedesco per descrivere il fenomeno di forte gelo, con la formazione di grossi fiocchi misti di grandine e neve, rotondi, che ghiacciano subito una volta in terra, come avvenuto sulla strada provinciale dei Pratoni del Vivaro, ieri intorno alle 18, imbiancando il manto stradale.

Nei prossimi giorni, ancora gran freddo, con gelate notturne, la temperatura potrebbe raggiungere in nottata e alle prime ore dell'alba nei comuni collinari e in montagna, anche i meno 7 meno 10. Potrebbe nevicare se si annuvola il cielo, ma al momento il tempo per i prossimi giorni è previsto soleggiato, nonostante il gran freddo. Ieri durante la debole nevicata, mista a grandine, del poemeriggio, il temometro era intorno allo zero ".

