Nettuno, coppia di turisti romani investiti da un motociclista ubriaco e senza patente

Guidava senza patente e in stato di ebbrezza e, forse, sotto stupefacenti il ventisettenne di Nettuno che venerdì sera ha preso in pieno con la sua moto una coppia di turisti romani che attraversavano la strada sulle strisce pedonali della discesa di via della Liberazione, alla rotonda per via Scipione Borghese.Marito e moglie sono rimasti feriti, come il motociclista che ha carambolato. Il dato dell’alcol test, in attesa di quello sugli stupefacenti, è stato confermato ieri alla Polizia Stradale di Nettuno, dopo le analisi al Pronto Soccorso di Anzio. S.DL è stato multato per 2.000 euro e denunciato per guida in stato di ebbrezza e senza patente - nel 2016 gli era stata confermata per 1 anno dalla Commissione medica dopo un altro fermo simile, ma nel 2017 non ha ripetuto la prova - guida di veicolo senza bollo né assicurazione: un pericolo pubblico su due ruote.La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dalla pattuglia della Stradale arrivata sul posto insieme alle ambulanze del 118 e alla Polizia Locale, che ha deviato il traffico per i soccorsi e i rilievi. I due coniugi, lui 41 anni e lei 34, sono in vacanza a Nettuno da alcuni familiari e venerdì stavano facendo una passeggiata quando, nell’attraversare la strada sul centrale incrocio di via della Liberazione si sono visti piombare addosso un bolide a due ruote lanciato a tutta velocità.Il marito ha cercato di fare scudo alla moglie e ha avuto la peggio: contusioni ed escoriazioni con 15 giorni di prognosi, la donna e l’investitore hanno 7 giorni di prognosi. La Polstrada di Nettuno ha chiesto al Prefetto di Roma l’annullamento definitivo del permesso di guida a S.D.L.