Nettuno, rapina al market: banditi sparano e feriscono un cliente, bloccati dai dipendenti

È stato il coraggio dei dipendenti e dei clienti a sventare una rapina ai danni del supermercato Sigma in via Aldo Moro nella zona di Cretarossa a Nettuno durante la quale uno dei due rapinatori - di 40 e 50 anni - entrambi della zona, poi arrestati dai carabinieri, ha esploso tre colpi di pistola calibro 6.35 che ha ferito di striscio ad una gamba uno dei clienti. Il tentativo di rapina è scattato l’altra sera poco prima delle 20, ad orario di chiusura, quando uno dei malviventi, che indossava un casco integrale ed era armato di una pistola, ha fatto irruzione nel supermercato minacciando i cassieri e chiedendo l’incasso; ma non ha fatto i conti con la reazione dei presenti: nonostante impugnasse l’arma, hanno ingaggiato una colluttazione durante la quale il rapinatore ha esploso tre colpi che solo per miracolo hanno ferito solo lievemente uno dei clienti. Il malvivente ha cercato di divincolarsi, ma è stato bloccato; a quel punto il complice, armato di una scacciacani e rimasto all’esterno, è entrato nel supermercato per cercare di liberarlo, ma anche lui è stato immobilizzato fino all’arrivo dei carabinieri che nel frattempo erano stati allertati. I due rapinatori, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati; i militari sono alla caccia del terzo uomo.

