Madonna delle Grazie, festa blindata a Nettuno e senza fuochi d'artificio illegali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vietato lanciare fuochi d’artificio da finestre e terrazze domani sera, a Nettuno, al passaggio della processione della Madonna delle Grazie, patrona della città. Un evento religioso che si svolge dal 1500 nel primo sabato di maggio e che, poi, con gli eventi connessi, si è trasformato nel Maggio Nettunese. Sempre per motivi di sicurezza, potranno assistere all’entrata della statua nella chiesa di S. Giovanni, nel Borgo Medievale, solo 300/350 persone. Un contapresenze permetterà alla Polizia Locale di bloccare chi sarà in sovrappiù. Ma ciò non scoraggerà le migliaia di nettunesi e turisti che ogni anno assistono alla processione. Importante per il significato religioso e suggestiva per la sfilata di centinaia di bambine vestite da angeli, bambini in veste da paggio, ragazze - le priore - con il tradizionale costume delle donne nettunesi rosso porpora e oro, confraternite religiose, parrocchie, banda musicale, autorità civili e religiose.Poi una fiumana di gente a seguire l’antica statua, portata a braccia dalla sua basilica per tutto il centro città. Festa “blindata” dalle procedure di safety, quindi, come spiega il commissario straordinario Bruno Strati nella sua ordinanza, tanto da aver ingaggiato dei professionisti per redigere il piano di emergenza e di evacuazione del centro, sulla base delle Linee guida del Ministero degli Interni. Niente fuochi artificiali “fai da te” poiché «scoppi, botti ed emissioni fumogene potrebbero determinare fenomeni di panico», ma solo quelli regolarmente autorizzati. Previsti posti di blocco in entrata e avviata la rimozione di quanto possa costituire ingombro a vie di fuga, il Comune chiede a tutti di collaborare per la migliore riuscita della processione di domani, di quella di ritorno del 12 maggio e manifestazioni connesse.