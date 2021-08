Sabato 28 Agosto 2021, 10:25

Festa di compleanno che degenera e due sedicenni, una ragazza e un ragazzo, vengono ricoverati in ospedale in coma etilico. È l'epilogo di un party organizzato l'altra sera sulla terrazza di un appartamento di un condominio in via Cristoforo Colombo al centro di Nettuno, preso in affitto da una famiglia che risiede in un comune dei Castelli romani. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte: al 112 arriva una richiesta di intervento per schiamazzi e musica ad alto volume che provenivano dall'appartamento. Una volta sul posto, gli agenti di una volante del Commissariato di Anzio hanno trovato alcuni partecipanti alla festa completamente ubriachi. In particolare un sedicenne è stato ritrovato svenuto nel bagno; mentre stavano chiedendo l'intervento dei sanitari del 118, un'altra ragazza che partecipava alla festa, anche lei ubriaca, veniva colta da malore.

IN AMBULANZA

I due giovani sono stati soccorsi e trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno dove i sanitari hanno riscontrato un alto tasso alcolemico nel sangue. Al momento dell'intervento della polizia, nell'abitazione di via Cristoforo Colombo non erano presenti adulti. «In realtà spiegano dal Commissariato di Anzio abbiamo accertato che almeno due ore prima della mezzanotte la padrona di casa insieme ad un'amica avevano lasciato i ragazzi nell'appartamento a festeggiare, non pensavano che la situazione degenerasse. Le due donne sono rientrare in casa pochi minuti dopo l'intervento della volante».

Gli agenti hanno identificato i giovani presenti, una decina, tutti minorenni, che sono stati poi affidati ai genitori appena avvertiti. Sempre la polizia ha arrestato in via Fanciulla d'Anzio ad Anzio per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato un 36enne che, ubriaco, aveva litigato con la fidanzata e alcuni amici a cena. Processato con rito direttissimo è stato condannato ad un anno di reclusione con pena sospesa.