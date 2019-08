Nettuno, deposito a fuoco trovati tre inneschi di diavolina

Le fiamme nella notte ai danni di un rivenditore di stufe e pellet di Nettuno. Un gesto che per gli inquirenti ha il sapore dell’intimidazione. Spento l’incendio, i vigili del fuoco intervenuti in via Scipione Borghese, alla periferia di Nettuno, hanno trovato i resti di tre inneschi di un rogo che ignoti avevano appiccato ad un magazzino di stufe e pellet.



Si tratta di almeno tre scatole di cubetti di diavolina, ossia il materiale che normalmente viene utilizzato per accendere fuochi e barbecue. Chiaramente un atto doloso come ha accertato la polizia che segue le indagini: chi ha agito aveva tutta l’intenzione di incendiare il magazzino che confina con altri due capannoni, uno che vende bevande all’ingrosso e un altro materiale edile. L’allarme è scattato intorno alle 2,30 dell’altra notte quando una telefonata ai vigili del fuoco di Anzio segnalava un principio di incendio presso il magazzino di pellet lungo via Scipione Borghese subito dopo il centro sportivo comunale in direzione del quartiere Tre Cancelli.



I pompieri sono intervenuti in pochissimi minuti considerato che si trovavano già in zona per far fronte all’allarme per una fuga di gas in un’abitazione di via Eolo, nella zona del quartiere Cretarossa. Una volta sul posto hanno subito domato le fiamme che avevano avvolto la saracinesca e si erano già propagate all’interno del magazzino dove erano accatastati numerosi bancali di pellet per far fronte alla forte richiesta del materiale utilizzato per alimentare le stufe da riscaldamento durante l’inverno.



Sul posto i vigili del fuoco hanno anche trovato dei privati che, passando lungo via Scipione Borghese, si erano fermati e avevano cercato di limitare il propagarsi dell’incendio. Sul posto anche gli agenti della polizia scientifica del commissariato di Anzio che hanno accertato la presenza di tre inneschi, due dei quali all’interno del magazzino, e sequestrato i resti del materiale al quale gli attentatori avevano dato fuoco.



«L’intervento dei vigili del fuoco è stato determinate per evitare maggiori danni – spiegano dagli uffici del Commissariato di polizia di Anzio – Se le fiamme avessero avvolto il magazzino di pellet ci sarebbe stato un effetto domino con il coinvolgimento degli altri due capannoni. E in quel caso sarebbero stai guai seri». Gli uomini del Commissariato di polizia hanno anche sequestrato le registrazioni delle telecamere di controllo dell’area; il loro esame potrebbe essere utile per dare un volto a chi ha appiccato l’incendio.



Che si sia trattato di un atto doloso non ci sono comunque dubbi. I titolari dell’attività presa di mira sono in affitto, mentre i tre capannoni – anche gli altri due sono affittati - sono di un unico proprietario. Ascoltati dalla polizia hanno riferito di non aver mai subito minacce. Certo è che il tentativo di dare fuoco al magazzino di pellet poteva non essere solo un semplice «avvertimento».

