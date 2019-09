Serviva cappuccini e “fumo”, arrestato a Nettuno barista pusher

Spacciava “fumo” in un locale del Borgo medievale a Nettuno dove lavorava come barista. Un barista ventenne incensurato, residente a Nettuno, è stato arrestato l’altra sera con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti, mentre per il locale stata disposta la chiusura. L’arresto è scattato nell’ambito di una serie di controlli di routine svolti della Polizia amministrativa della Questura di Roma sull’attività dei locali pubblici del litorale.

Durante l’ispezione nel locale del Borgo medievale, che in passato era stato multato per irregolarità amministrative nella gestione, il ragazzo è stato trovato in possesso di tre dosi di marijuana. Una più attenta perquisizione ha consentito alla polizia di sequestrare un’altra decina di grammi di marijuana e un piccolo bilancino di precisione per pesare le dosi: erano in uno zainetto di proprietà del ragazzo che aveva anche un centinaio di euro in banconote da piccolo taglio che gli investigatori ritengono fossero il ricavato dello spaccio di droga. Il giovane barista è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Contestualmente la Polizia amministrativa ha disposto la chiusura del locale del Borgo medievale.

