Nettuno, incendiata nella notte l'auto di un commerciante

Forse un atto doloso la causa dell’incendio di una Citroen Berlingo parcheggiata in via Capitan Umberto Donati, stradina incassata nel centro storico di Nettuno, vicino all’ex parcheggio di piazzale Berlinguer. Il proprietario, un giovane commerciante della zona che gestisce una rivendita di alcolici, ha però detto di non aver mai ricevuto minacce o tentativi di estorsione. Sull’episodio indaga il commissariato di Polizia di Anzio, che ha ascoltato sia il commerciante che gli abitanti della via. Le indagini vanno avanti ad ampio raggio, anche in base alle relazioni dei Vigili del Fuoco di Anzio - accorsi sul posto dopo le telefonate d’allarme - e ai rilievi della scientifica. Nell’ultima settimana a Nettuno sono andate a fuoco altre due auto ed è stato danneggiato lo stabilimento balneare “Belvedere”. In via Capitan Donati l’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino di sabato, quando le persone che abitano nelle case davanti alle quali era parcheggiata la Citroen hanno sentito l’odore acre del fumo e il crepitio delle fiamme. Momenti di panico e di telefonate concitate ai Vigili del Fuoco che sono arrivati in pochissimo tempo, prodigandosi per spegnere il rogo che ha lambito alcuni negozi, un palo dell’illuminazione e le finestre di qualche appartamento. In un primo momento era stato detto che l’auto era stata parcheggiata in un altro posto e fosse stata spostata là dove poi è bruciata, come per un “avvertimento”.