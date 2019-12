L'astronauta Nespoli, lezione "spaziale" alla Cattolica: «Sognate cose impossibili»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lezione che si è presto trasformata in un racconto condito da divertenti aneddoti provenienti direttamente dallo spazio. In cattedra l'astronauta Paolo Nespoli che questo pomeriggio ha incontrato gli studenti dell’Alta Scuola in Economia e Management dei Sistemi sanitari (ALTEMS) della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica. Introdotto da Americo Cicchetti, direttore dell’ALTEMS e Claudio Grassi, Vice Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e moderato da Antonio Crucitti, Direttore del Master in Risk Management, il tema della giornata è stato "“Oltre l’alta affidabilità: rischio e sicurezza nel settore aerospaziale”."Il futuro è vostro - ha detto Nespoli sotto gli sguardi attenti e affascinati dei ragazzi - sognate cose impossibili. Poi svegliatevi e iniziate a fare: ogni tanto, con dedizione e caparbietà, anche le cose apparentemente impossibili si realizzano. Ma tenete sempre a mente che per raggiungere gli obiettivi e gestire i rischi nella vita e nella vostra professione dovete imparare a giocare in team. Allenatevi per questo nei vostri anni di vita universitaria”.