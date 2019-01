«Guidavo io ma non ho visto nulla» Il giallo del parabrezza riparato

La menzogna più grossa per sviare le indagini sulla morte di Nereo paradossalmente pare che sia stata riferita da chi aveva avuto la fortuna di conoscerlo, il compagno della sospetta pirata della strada. L'uomo, a lungo guardia giurata in un ente di Corso Italia, la via che per vent'anni è stata la casa del clochard, è stato convocato al comando Parioli della Polizia Roma Capitale lo stesso giorno della consorte. E lì senza esitazioni, all'insaputa della versione della compagna, ha raccontato la sua verità. «Alla guida della Smart c'ero io. L'eventuale responsabilità è mia». Perché abbia cercato di concentrare l'attenzione su di sè sarà il tema centrale delle indagini, che gli inquirenti non ritengono concluse. Forse il vigilantes potrebbe coprire un uomo, un parente, forse era a conoscenza che alla guida c'era qualcun altro. Potrebbe essere inoltre il complice che ha effettuato la riparazione, alla meglio, non professionale dell'auto, ora sotto sequestro.



«Perché non mi sarei dovuta fermare a soccorrere un poveraccio?», la difesa dell'indagata, della sospetta pirata della strada, invece, si è concentrata proprio sulla gravità del gesto contestato. Sulla impossibile freddezza di investire un pedone, centrarlo con il lato sinistro dell'auto, un'utilitaria con un muso piccolo e una visione ampia, e poi tirare dritto, dopo aver fatto marcia indietro giusto perché il percorso era ostacolato dal corpo.



L'AMMISSIONE

Eppure una ammissione la signora l'ha fatta: «Ero io alla guida dell'auto. Quella Smart è mia. Andavo a lavoro. Ho sentito un leggero urto. Ma non ho avuto affatto contezza di aver investito un uomo»; «Nemmeno dopo ho saputo che c'era stato un investimento stradale mortale - ha aggiunto, in presenza di un legale d'ufficio - Purtroppo non ho sentito parlare di questo poveretto, del Nereo di cui mi riferite. Non avrei avuto nessun motivo per non fermarmi e prestare soccorso». La donna era sicuramente sull'auto, riscontri sono in corso per accertare se fosse lei alla guida. Il magistrato titolare dell'indagine, ha dato incarico a dei periti di accertare la sostituzione dei pezzi, a partire dal parabrezza. Ad inchiodare Rosella D.L. ora potrebbe essere proprio il percorso dell'auto ricostruito dagli investigatori. Dal momento dell'impatto col malcapitato clochard alle 4.51, fino al raggiungimento di via Antonio Bertolini, dove la Smart è rimasta per 35 minuti, durante la fuga e anche nella manovra di ritorno a poche centinaia di metri dall'incidente, circa 4 chilometri. La donna probabilmente per non attirare l'attenzione, nonostante, l'auto incidentata, si è recata comunque al lavoro, almeno in due uffici. L'ultimo in via Toscana, dove le indagini si sono chiuse.