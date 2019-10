Nepi, lite per vecchi rancori finisce a coltellate: giovane arrestato per tentato omicidio

I carabinieri della stazione di Nepi hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Viterbo su richiesta della Procura della Repubblica, per tentato omicidio, nei confronti di un giovane residente in paese. Il provvedimento è stato emesso a seguito di mirate investigazioni effettuate dai carabinieri della stazione dopo un accoltellamento avvenuto il 7 settembre. Quel giorno infatti, come accertato dalle indagini, l'arrestato ha incontrato in una strada centrale del comune un vecchio conoscente ed è nata una discussione per vecchi rancori mai sopiti, che è culminata con l'accoltellamento di un uomo di 45 anni, ferito al torace da cinque fendenti. L'intervento dei carabinieri della stazione e le successive investigazioni, che in breve tempo hanno raccolto gli indizi, hanno portato ad individuare il colpevole. © RIPRODUZIONE RISERVATA