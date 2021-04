Il sindaco di Nemi: «L'isola ambientale dei rifiuti? Progetto embrionale, nessun pericolo»

«Non c’è nessun pericolo ambientale». Il sindaco di Nemi Alberto Bertucci torna a parlare del progetto dell’isola ecologica in via della Radiosa che dovrebbe sorgere a pochi metri di distanza da un pozzo che fornisce acqua potabile a tutta la cittadina lacustre: «Un’idea che è ancora in fase embrionale (ieri è stata approvata una variante del piano regolatore in un Consiglio comunale molto acceso, ndr) ed è stata strumentalizzata da una parte dell’opposizione – prosegue il primo cittadino - Siamo estremamente dispiaciuti che un argomento così importante venga utilizzato come motivo di scontro e non in maniera costruttiva». Diversi cittadini hanno costituito un comitato per opporsi al progetto del Comune. Ma Bertucci critica il comitato di protesta nato da qualche giorno, il quale, sostiene, «invece di confrontarsi in maniera costruttiva con l’amministrazione ha scelto di mettersi a braccetto con una parte dell’opposizione, diffondendo notizie errate sul progetto. Il nostro intento è quello di portare un servizio sul territorio, garantendo la salute di tutti e certamente tutelando la fonte idrica dell’acqua potabile». Il sindaco ha annunciato che ci sarà una conferenza dei servizi con 13 enti coinvolti che saranno chiamati ad esprimere le valutazioni del caso sul progetto. Cinque anni fa un progetto simile, sulla stesse area, non ebbe il parere favorevole del gestore del servizio idrico, Acea Ato2. «Ma chi grida al pericolo ambientale in questa fase – conclude Bertucci - dimostra sia di non conoscere per nulla la procedura autorizzativa di un’opera pubblica. La seduta di Consiglio comunale è stata solo il primo atto procedurale per aprire il tavolo di concertazione tecnica».

Ultimo aggiornamento: 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA