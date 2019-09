Roma, controlli in un negozio di prodotti a base di canapa: sequestrata merce per 10mila euro

La polizia ha effettuato dei controlli in un negozio a Roma dedicato alla vendita di prodotti derivati dalla canapa. Gli agenti hanno sequestrato alcuni prodotti alimentari, quali pasta, caffè, biscotti e caramelle, che riportavano delle etichettature non conformi alla normativa vigente, nonché sigarette e resine sprovvisti delle indicazioni sulla nocività per l’essere umano, che riportavano come dicitura “uso tecnico o collezionismo”, ritenuto dalle forze dell'ordine ingannevole.

La merce sequestrata sarà sottoposta ad analisi chimiche per stabilire il quantitativo del principio attivo THC. Al gestore dell’attività, in attesa del risultato delle analisi, sono state notificate sanzioni amministrative per un totale di 3.700 euro.

