Roma, maxi sequestro da 120 milioni a esponenti della 'Ndrangheta

Maxi sequestro della polizia per un valore di oltre 120 milioni di euro nei confronti di noti esponenti della criminalità organizzata calabrese radicata nella capitale e nella Provincia. È in corso dalle prime ore della mattina una massiccia operazione da parte degli uomini della Divisione Anticrimine della questura di Roma, per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro, nei confronti di esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese radicata nella Capitale già dagli anni ‘80. Tra i nomi degli ndranghetisti colpiti dal provvedimento emergono: Scriva, Morabito, Mollica, Velonà e Ligato. Tra i beni sequestrati 173 immobili situati tra Roma, Rignano Flaminio, Morlupo, Campagnano Romano, Grottaferrata ed altre province italiane. All’operazione hanno partecipato 250 uomini. Oltre a quella di Roma, sono coinvolte anche altre 10 questure. © RIPRODUZIONE RISERVATA