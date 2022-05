Ndrangheta a Roma, ecco tutti i locali sequestrati (da Euroma Food al Gran Caffè Cellini)

Dall’ittico alla panificazione, dalla pasticceria all ritiro delle pelli e degli olii esausti. Così la 'Ndrangheta aveva messo le mani su Roma. L'organizzazione criminale era da tempo radicata nella capitale e finalizzata ad acquisire la gestione e il controllo di attività economiche in svariati settori. La maxi operazione "Propaggine" su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Roma e della Dia ha portato a 43 arresti tra Roma, Lazio e Calabria, ma anche alla chiusura e al sequestro di molteplici attività . Si tratta di 24 società e di ristoranti, bar e pescherie nella zona nord di Roma e in particolare nel quartiere di Primavalle tutte intestate a prestanome.

APPROFONDIMENTI OPERAZIONE PROPAGGINE 'Ndrangheta, le intercettazioni dei boss di Roma:... ROMA Roma diventa la provincia 'ndranghetista di Cosoleto: 43... L'OPERAZIONE Ndrangheta, 43 arresti: mani su Roma, 2 boss guidavano la prima... L'OPERAZIONE 'Ndrangheta, la mano delle cosche sui locali di Roma: 43...

Ndrangheta, 43 arresti: mani su Roma, 2 boss guidavano la prima 'ndrina autonoma. «Siamo pronti a fare la guerra»

Tra queste figurano:

La panificazione gastronomica I Templari srl in via Pasquale Alecce 35

La Panforno s.r.l.s. in via Selinunte (Bar alla 49°)

Euroma Food in via Selinute

Bar Pasticceria gelateria Iside via Siria

L'Oasi Dolciaria in via Siria

Fish Roma s.r.l. via Palombarese

Cala Roma s.r.l via Tenuta del Cavaliere

Pizzeria Binario 96 via Nocera Umbra 96

Bar Pedone via Ponzio Cominio

Gran Caffè Cellini Piazza Alfonso Capecelatro

Zio Melo in via Marco Papio