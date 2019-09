Civitavecchia, il traghetto ha il portellone guasto: 1000 passeggeri bloccati

I passeggeri della nave Af Claudia partita ieri sera da Olbia alle 22.30 e attraccata al porto di Civitavecchia stamani alle 6 con circa un migliaio di persone a bordo al rientro dalle vacanze, non riesce a scaricare per un guasto al portellone. Sarebbe in arrivo una enorme gru per abbattere il portellone e consentire ai viaggiatori di scendere.

LEGGI ANCHE Roma, treno in avaria: i passeggeri raggiungono la stazione a piedi

«Siamo prigionieri da stamani alle 6.00 perché non funziona il portellone di uscita - racconta Antonio B., romano dell'Eur -. Hanno bloccato gli sbarchi da tutte le navi perché sta arrivando una gru immensa per abbattere il portellone. La gente è disperata. Ci hanno detto che la gru arriverà tra un'ora ma è già la seconda volta». La nave doveva ripartire per Civitavecchia per cui si avranno ripercussioni su tutta la tratta nella giornata. Intanto inizierebbe a scarseggiare l'acqua nei bagni e una prima gru, arrivata, sarebbe tornata indietro perché non idonea a risolvere il problema.

Ultimo aggiornamento: 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA