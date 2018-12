“Natale Sicuro” per gli anziani. I carabinieri organizzano incontri presso centri anziani e parrocchie per mettere in guardia da raggiri, aggressioni e furti le vittime più vulnerabili. I militari dell'Eur hanno incontrato un gruppo di over 65 del Torrino, all’interno della chiesa Santa Maria Stella dell’Evangelizzazione, alla presenza del parroco Don Vincent. Ai presenti è stato distribuito un vademecum nel quale sono riportati alcuni consigli per difendersi da truffe e raggiri, ma anche da furti e aggressioni. I carabinieri hanno poi messo in allerta gli anziani, informandoli delle più comuni truffe messe in atto durante le festività: dal finto Santa Claus che si dice mandato dalla parrocchia di quartiere per raccogliere offerte ai finti volontari di associazioni inesistenti, ai finti dipendenti di società erogatrici di servizi come luce, acqua, gas e telefonia che tentano di entrare in casa per razziare quanto possibile.



In generale, non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità, verificate sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati. Non chiamate utenze telefoniche fornite dagli sconosciuti, perché dall’altra parte potrebbe esserci un complice. Se non siete sicuri, non aprite la porta per nessun motivo, ditegli di tornare più tardi e chiamate il 112. Ricordate sempre che nessun ente o azienda manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false. I veri funzionari preannunciano le loro visite tramite telefonate e/o lettere. Nessun dipendente può riscuotere o rimborsare importi in denaro a domicilio.



I carabinieri consigliano a tutti i cittadini di diffidare da chi, qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine o ad altri enti/istituzioni, chieda denaro per evitare sanzioni o denunce, in caso chiamare al 112. Si raccomanda, inoltre, il massimo dialogo tra familiari giovani e anziani per favorire una reale sensibilizzazione preventiva. Sul sito internet istituzionale dell’Arma dei Carabinieri è possibile trovare consigli utili per cercare di evitare di rimanere vittime di tali reati:

