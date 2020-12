Natale a Roma, traffico e folla in Centro

Traffico intenso in diverse zone della Capitale e in molti a passeggio nelle vie dello shopping nell'ultimo sabato prima di Natale. Decine gli interventi da parte delle pattuglie della Polizia Locale questa mattina per agevolare il più possibile la circolazione stradale e per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Particolare attenzione alle strade a maggior interesse commerciale, tra cui la zona di Boccea, via Cola di Rienzo, via Appia e il Tridente, dove è in atto il dispositivo di controllo interforze disposto dalla Prefettura di Roma. Al momento, secondo quanto si è appreso, non sarebbero state rilevate criticità tali da procedere con chiusure nelle principali vie dello shopping.

