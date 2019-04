Natale di Roma, le rievocazioni del gruppo storico e la banda musicale al Circo Massimo e ai Fori

Si sono concluse oggi le celebrazioni per il Natale di Roma, quest'anno in concomitanza con la Pasqua. I festeggiamenti sono iniziati con la rievocazione organizzata dal Gruppo storico romano, in corteo al Circo Massimo e in via dei Fori Imperiali con la cerimonia di apertura Commissio Feriarum. Poi l'accensione del fuoco sacro da parte delle vestali ha dato il via al corteo storico romano, con in testa la Dea Roma, interpretata quest'anno dalla 18enne di Castel San Pietro Romano, Michela Stazi. Musica, colori e tradizione. Una giornata di festa per famiglie e comitive di turisti. Nel pomeriggio l'esibizione della banda musicale; dalle 15 alle 16.30 la cerimonia prosegue al Circo Massimo con la partecipazione dei gruppi di rievocazione e ricostruzione storica. Fino alla ricostruzione della conquista di Masada.

Ultimo aggiornamento: 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA