Natale di Roma, domani corteo storico al Circo Massimo: ecco le limitazioni al traffico e ai trasporti

Lunedì 22 aprile, dalle 10,30 alle 13,30, tra il Circo Massimo, piazza Venezia e via di San Gregorio sfilerà un corteo storico, iniziativa che intende celebrare l'anno 2772 del Natale di Roma che cade per tradizione il 21 aprile.



VIABILITA' Nelle ore della manifestazione saranno deviate le linee C3, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 130F, 160, 170, 628, 715, 716, 781. In particolare, la linea C3 cambierà percorso già da inizio giornata, mentre le linee 85, 87, 628 saranno deviate dalle 7.



Sempre dalle 7 e almeno sino alle 18 - rende noto il portale Muoversi a Roma - via dei Cerchi sarà chiusa al traffico sia per il passaggio della parata sia per l'allestimento e il successivo smontaggio delle strutture utilizzate nel corso della manifestazione. Tra le 10 e le 13 sarà attuata la chiusura delle strade dove sfilerà il corteo: via dei Cerchi, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio e di nuovo via dei Cerchi sino al Circo Massimo.

