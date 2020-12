Drive in aperti anche a Natale, per i tamponi last minute e per le urgenze; bus fermi dopo il pranzo del 25 dicembre, stesso discorso per la metro. Regione e Campidoglio lavorano al piano per le feste nella Capitale, tra misure sanitarie, come appunto la decisione di tenere operativi i drive in il 24 e il 25, anche se in formazione ridotta, e tagli alle corse del trasporto pubblico, limitate al minimo indispensabile. Altra novità a Capodanno: niente metro fino a notte inoltrata. Di solito di questi tempi all’Atac è già tempo di discussioni bellicose tra sindacalisti e azienda per i turni di San Silvestro, invece stavolta la trattativa dovrebbe filare liscia, perché le corse si fermeranno molto prima del solito. Niente treni fino alle 2 o alle 3 di notte (e niente turni straordinari da pagare). Non avrebbe senso col coprifuoco. Il 31 dicembre metro e bus, fatta eccezione per le linee notturne, si fermeranno alle 21.30, secondo l’ipotesi che circola nel quartier generale di via Prenestina e che verrà analizzata nelle prossime ore dall’Agenzia della Mobilità e dall’assessore ai Trasporti del Campidoglio, Pietro Calabrese.

Le Asl intanto si stanno attrezzando per assicurare un contingente di medici e infermieri nei drive-in: chi ha bisogno di fare un tampone all’ultimo, potrà trovare i centri aperti anche a Natale e alla vigilia. «Non tutte le postazioni rimarranno operative - spiega Antonio Di Rosa, il direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’Asl Roma 1 - ma ci stiamo organizzando per garantire comunque il servizio il 24 e 25 dicembre, a breve ci sarà una riunione con la Regione per decidere quali strutture tenere aperte». Una prima lista già circola e secondo le Uscar (le unità speciali dei test che fanno capo alla Pisana) saranno aperte le postazioni di Casal Bernocchi, in via di Villa Cilone, il Centro Carni sulla Palmiro Togliatti, il Forlanini, il Santa Maria della Pietà, l’istituto Zooprofilattico vicino all’aeroporto di Ciampino e il parcheggio “Lunga sosta” di Fiumicino.

Mentre la Ztl del Centro rimarrà aperta fino a gennaio (ieri il Campidoglio lavorava alla proroga) a Natale e Capodanno bus e metro viaggeranno a ranghi ridotti. Il 24 dicembre, secondo le ipotesi di Atac, il servizio terminerà alle 21. Il 25 invece, a differenza di quanto avvenuto negli anni passati, non dovrebbero essere previste corse serali: dopo pranzo, stop ad autobus e metropolitana. Non è ancora chiaro se sarà riproposta la fascia mattutina in vigore l’anno scorso (8.30-13), senza quella pomeridiana (16.30-21), o se il servizio sarà prolungato di un paio d’ore, fino alle 15. Lo schema a cui lavora l’amministratore unico Giovanni Mottura, insieme al direttore del Personale, Mario Marinelli, non prevede un servizio potenziato a Capodanno: col coprifuoco confermato alle 22, l’ultima corsa dovrebbe essere anticipata alle 21.30.

Nelle vie dello shopping saranno previsti controlli e chiusure a “soffietto” delle piazze solitamente più frequentate, per evitare assembramenti. Oggi è in programma un vertice a Palazzo Valentini che estenderà i controlli del weekend anche e lunedì e martedì, giorno dell’Immacolata. In strada 1.200 uomini tra forze dell’ordine e polizia locale.



