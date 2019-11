Roma, nascondevano marijuana in casa: in manette un romano e un gambiano

Nascondevano marijuana a casa già suddivisa in dosi, due persone sono state arrestate per spaccio nel quartiere di La Storta a Roma. In particolare, i carabinieri della stazione Roma La Storta, nel corso di un servizio volto alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno notato due soggetti, un cittadino romano 43enne e un cittadino del Gambia di 21, aggirarsi con fare sospetto.

LEGGI ANCHE Roma, le chat degli spacciatori: «Porta una giocata da 20», così ne hanno arrestato quindici

Così durante il controllo dei due, entrambi già noti per i loro trascorsi nel mondo degli stupefacenti, i militari si sono insospettiti dal loro atteggiamento nervoso, ed hanno esteso il controllo anche a casa. La perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di rinvenire 45 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento della sostanza. I due arrestati sono stati accompagnati in caserma, dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA