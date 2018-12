Roma, nascondeva nel cruscotto dell'auto dosi di hashish: arrestato pusher di Casal Bruciato

Nascondeva varie dosi di droga nel cruscotto dell'auto. Un indizio chiave che ha portato i carabinieri a perquisire l'appartamento di un 39enne romano di Casal Bruciato, dove sono stati scoperti venti panetti di hashish. Tutto è partito da un controllo ad un normale posto di blocco di una pattuglia. Durante il controllo della vettura, sono saltate fuori varie dosi di hashish nascoste nel cruscotto.



Poche dosi che però lo hanno tradito perché hanno portato i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Centro a perquisire la sua abitazione. In manette è finito un 39enne romano, senza occupazione e con precedenti, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno fermato l'uomo ieri sera.



L'atteggiamento poco collaborativo e nervoso dell'uomo ha convinto i militari ad approfondire gli accertamenti. E nel corso della perquisizione nella sua abitazione, in via Crispolti in zona Casal Bruciato nella Capitale, sono stati trovati 20 panetti di hashish, del peso complessivo di 1,1 kg, nascosti in un vano sotto al divano, e 795 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

