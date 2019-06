Roma, nascondeva la droga nella sabbia tra le dune sul lungomare di Torvaianica: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nascondeva la droga da spacciare divisa in dosi, sotto la sabbia, al mare. Non aveva fatto i conti con i carabinieri della Compagnia di Pomezia, che ieri per tutto il giorno, hanno intensificato i controlli nell’area del litorale di Torvaianica e lo hanno arrestato sull’arenile di Campo Ascolano. Controllate e identificate inoltre più di 80 persone. I militari della stazione di Torvaianica e quelli del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Pomezia, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 29enne, del Marocco, con precedenti, notato mentre stava cedendo una dose di marijuana ad un 40enne romano, che si trovava sulla spiaggia, che è stato a sua volta identificato e segnalato quale assuntore. Il servizio di osservazione ha permesso anche di recuperare la droga, 25 grammi di marijuana e 12 di hashish che il 29enne aveva ingegnosamente seppellito sotto la sabbia, tra le «dune» di Campo Ascolano. Il 29enne è stato arrestato ed è trattenuto in caserma in attesa del processo.