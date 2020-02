Terracina, nasconde in casa pistole e proiettili rubati: arrestata 28enne romena

Due pistole semiautomatiche e oltre 200 proiettili inesplosi. Armi pronte a colpire che una 28enne di origini romene, residente a Terracina, nascondeva illegalmente in casa. Ne teneva una nel cassetto, pronta all'uso, completa di tre caricatori con circa 40 colpi. L'altra era di riserva in cantina, non censita sul territorio nazionale. Le munizioni, invece, erano nella cassaforte che la donna teneva in camera da letto: 3 scatole di calibro 22 a lungo raggio.

La donna è stata arrestata per detenzione abusiva di armi. L'arresto è arrivato a seguito di un'indagine della Polizia che ha permesso di individuare l'abitazione della donna, ben nascosta tra gli uliveti di Terracina. Dopo diversi servizi di appostamento, gli agenti si sono finti appartenenti alla protezione animali, poiché sul posto era presente un cane di mezza taglia e sono riusciti ad entrare in casa della donna e a far scattare una perquisizione.

