Napoli, blitz antiterrorismo: 19 indagati, anche l'algerino che coprì Anis Amri, autore della strage di Berlino del 2016

E’ la Digos romana ad essere calata in un’operazione Antiterrorismo: operazione "Mosaico 2" che per ora vede l’arresto di due persone a alcune perquisizioni a Napoli

IL blitz è scattato all'alba coordinato dalla Procura della Repubblica di Napoli, e sono state eseguite 8 ordinanze di custodia e 20 perquisizioni a carico di 19 indagati coinvolti in una filiera transnazionale dedita alla produzione di documenti falsi destinati a Nazioni estere sia dell'Area Schengen che extra Schengen, al fine di favorire l'immigrazione clandestina. Coinvolte le province di Napoli, Caserta e Benevento. Tra gli indagati c'è anche un algerino sospettato di aver favorito il noto Anis Amri, autore della strage di Berlino del 2016.

L'operazione di polizia è coordinata anche a livello internazionale dal Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Esterno, presso il quale è stata istituita un'apposita cabina di regia con la partecipazione dell'Ectc (European Counter Terrorism Centre) di Europol, che sta guidando analoghe attività operative in diversi Stati europei.

