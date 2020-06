Roma, torna la prima domenica gratis dei musei comunali: ai Fori Imperiali con la mascherina

Dai Fori Imperiali "uniti" al Marco Aurelio, dalle tribune del Circo Massimo all'Ara Pacis, tutta l'arte a costo zero, almeno quella comunale. Domenica 7 giugno, da mettere in agenda, ritorna la prima domenica del mese dei musei ad ingresso gratuito. Iniziativa dell'assessorato alla Crescita culturale che segna una nuova tappa della fase 2 della cultura dopo i mesi di lockdown per l'emergenza coronavirus. Porte aperte free a tutto il sistema dei Musei in Comune. Ma con alcune accortezze da segnare: la prenotazione resta obbligatoria allo 060608.

I protocolli di sicurezza scandiscono la visita. Pertanto, si potrà accedere solo al proprio turno di ingresso, esibendo la prenotazione digitale o cartacea e solo dopo la rilevazione della temperatura corporea attraverso i termoscanner che deve essere inferiore ai 37,5 gradi. Obbligatorie le mascherine e il mantenimento della distanza di sicurezza dalle altre persone. È consentita la visita senza distanziamento solo alle famiglie.

Cosa si può visitare? Tutte le collezioni permanenti di Musei Capitolini, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano e Museo dei Fori Imperiali, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura.

Non mancano le novità. Aprono nuovamente anche le aree archeologiche dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana e uscita dal Foro di Cesare su via dei Fori Imperiali) dalle 08.30 alle 19.15 (ultimo ingresso 18.15) e del Circo Massimo (a esclusione del percorso con visori di realtà virtuale Circo Maximo Experience) dalle 9.30 alle 19 (ultimo ingresso 18).

Restano, però, a pagamento la mostra "Canova. Eterna bellezza" al Museo di Roma (aperta fino alle 22, con chiusura biglietteria ore 21) e "C’era una volta Sergio Leone" al Museo dell’Ara Pacis. Entrambe sono a ingresso ridotto solo per i possessori della MIC Card.

