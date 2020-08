Tutta la cultura . Dai musei ai parchi archeologici, in questa strana estate senza turismo di massa, si può approfittare degli ingressi gratuiti. Qualche esempio?Il parco archeologico dell’ Appia Antica è una meta da mettere in agenda. Aprirà gratuitamente i suoi tesori fino al 13 settembre. Un’iniziativa fortemente voluta dal suo direttore, l’architetto paesaggista Simone Quilici. Un lavoro enorme, il suo, per riaprire in sicurezza il circuito monumentale dopo il lockdown forzato, e ora il “rilancio” dell’offerta. Il complesso spettacolare della, con il casale di Santa Maria Nova al V Miglio, e ildiventano visitabili a costo zero. Meta imperdibile allora, complice gli spazi aperti, il paesaggio, le strutture di accoglienza messe in campo dal parco.Attenzione. I Musei Vaticani sono gratuiti il 30 agosto prossimo. L’ultima domenica di ogni mese si possono visitare i Musei di papa Francesco. In questa occasione non è possibile fare la prenotazione. Per accedere gratuitamente ai musei è necessario fare la coda all’ingresso (solo la mattina fino alle 14).Nel circuito dei musei comunali , spiccano i musei cosiddetti “minori” (anche se a Roma il termine “minore” è molto relativo). Sono gratuiti, lo straordinario, il Museo, il Carloe il Pietrodi Villa Borghese, il, il circuito sull’Appia Antica delloe quelloe della Repubblica Romana a Porta San Pancrazio al Gianicolo, e il preistorico diDa ricordare che la prima domenica del mese, il, tutti i musei comunali saranno visitabili gratuitamente (daiai).Gratuito anche ildi via Nizza il museo comunale del contemporaneo che ha riaperto dopo il lockdown all’insegna di una seconda pelle che gli ha cucito addosso il neo-direttore, il giovane Luca Lo Pinto. Ad animare gli avveniristici, ambienti concepiti dall’archistar Odile Decq è il nuovo progetto espositivo dal titolo “Editoriale. Museo per l’Immaginazione Preventiva”. Niente biglietto neanche aldove è in corso la mostra di Andrea Galvani “La sottigliezza delle cose elevate” a cura di Angel Moya Garcia, un progetto interdisciplinare concepito come un ambiente esperienziale.Resta sempre gratuito anche il Pantheon , come ormai da tradizione, così come è visitabile gratuitamente il. Fresco di riapertura (il primo agosto) e senza biglietto è anche il deliziosodedicato alle Arti Decorative, Costume e Moda dei secoli XIX e XX. Così come il. Attenzione, entrambi i musei statali aprono nel fine settimana, sabato e domenica.