Arte a costo zero, torna la domenica dei musei senza biglietto: dai Fori a Caravaggio

Prendi l'arte e mettila da parte. Soprattutto se è gratis. L'occasione a Roma è da cogliere al volo. Torna la prima domenica dei musei gratis. Appuntamento il 5 luglio. Almeno con i musei comunali. L'importante è prenotare preventivamente il biglietto allo 060608. Musei e non solo, certo. Anche le aree archeologiche. Dai Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana e uscita dal Foro di Cesare su via dei Fori Imperiali) dalle 08.30 alle 19.15, al Circo Massimo (a esclusione di Circo Maximo Experience) dalle 9.30 alle 19. Ovviamente le visite vanno affrontate nel segno della sicurezza. Mascherine obbligatorie, termoscanner, gel igienizzanti, distanziamento nei percorsi.

Cosa si può visitare? Ecco la mappa. Da mettere in agenda, le collezioni permanenti di Musei Capitolini, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura.

Porte aperte anche ad alcune delle esposizioni allestite nei musei, la maggioranza delle quali a ingresso gratuito come la mostra Il Tempo di Caravaggio. Capolavori della Collezione di Roberto Longhi nelle sale espositive di Palazzo Caffarelli ai Musei Capitolini e come le nuove sezioni di Civis Civitas Civilitas. Roma antica modello di città, dedicata alla rappresentazione della città come espressione della civiltà romana, in esposizione ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali con 30 nuove opere rappresentanti ponti, acquedotti e mercati. Fa eccezione la mostra C’era una volta Sergio Leone al Museo dell’Ara Pacis per la quale anche domenica 5 luglio 2020 è previsto il ticket, a ingresso ridotto solo per i possessori della MIC Card.

