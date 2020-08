Ridotti, speciali, pomeridiani, volontari, solidali. Tu chiamali, se vuoi, biglietti. Ticket d’ingresso a musei, monumenti e siti archeologici, pensati su misura per questa strana estate segnata dall’emergenza Covid. Sono le nuove strategie delle istituzioni culturali della Capitale, tra Mibact, Comune, Fondazioni, per “incoraggiare” i visitatori ad entrare e godersi qualche ora con l’arte e la bellezza, nell’agosto segnato dal turismo “zero”. Insomma, una scacchiera dei biglietti.

Ecco le soluzioni più interessanti, soprattutto per i romani. Il Colosseo lancia il nuovo ticket pomeridiano per i romani. Lo chiamano “A.R.T.” (Afternoon Reduced Ticket) per visitare il Parco nel pomeriggio (Colosseo, Foro Romano e Palatino), a partire dalle ore 14 fino alle 19 (in vendita fino al 31 agosto). Costo, intero €9,50, ridotto € 2 (per i giovani tra i 18 e i 25 anni).

Il Museo Etrusco di Villa Giulia inaugura una bigliettazione «che va nella direzione voluta dal pubblico - spiega il direttore Valentino Nizzo - Si tratta di un nuovo biglietto solo per la visita della villa, con i suoi monumenti e giardini, che costa 4 euro. Ma la vera novità è il biglietto su base volontaria: il costo è maggiorato, sono 20 euro, il doppio di quello ordinario, per sostenere il museo e la cultura in questo momento storico particolare. Chi compra questo ticket diventa a tutti gli effetti un mecenate del museo. L’abbiamo introdotto perché sono stati tantissime le persone che ci hanno chiesto durante il lockdown come poter sostenere il Museo».

Il Maxxi propone il low ticket estivo a 5 euro (promozione speciale fino al 13 settembre). Un ingresso che consente di vedere le mostre in corso su Gio Ponti, At Home 20.20, Elisabetta Catalano, Kostantin Grcic più le installazioni nella piazza sul tema della casa di Lucy Styles e Vedovamazzei.

I Musei civici rilanciano, poi, la Mic card per i residenti: una sorta di abbonamento annuale da 5 euro che consente di accedere gratuitamente a tutti i musei e siti del circuito. Si può fare anche direttamente nei musei. E ricordatevi che tra i 18 e i 25 anni il biglietto nei musei statali è di 2 euro.

