Riaprono i musei, la storia di Piero: «Io, il primo visitatore, in crisi d'astinenza dall'arte»

primo visitatore dei musei di Roma (e d'Italia) è stato lui, arrivato alle 9 in punto. Tutto elegante, giacca, cravatta e mascherina. «Volevo essere all’altezza della giornata, era giusto vestirsi bene. Entrare in un museo significa entrare in un mondo di bellezza, dove c’è il meglio di quello che i grandi del passato ci hanno potuto lasciare. E ne sentivo tantissimo la mancanza». Piero Tucci, romano, ex insegnante, 65 anni, è stato il primo a varcare la soglia della Galleria nazionale d’Arte moderna e contemporanea di Roma che il 18 maggio, in pole position in Italia, ha riaperto al pubblico dopo il lungo lockdown per il



cultura italiana, il più contento di tutti era il signor Piero Tucci, arrivato in bicicletta direttamente dal suo quartiere, l’Appio Latino: «Mi mancava tanto questo museo, volevo essere presente oggi. Ho un legame affettivo: mio papà ha lavorato qui come custode. E qui mi portava tutte le domeniche. Sono praticamente cresciuto in queste sale. E oggi è una giornata di grande emozione». Sono i cittadini, in fondo, che ora si riappropriano dei luoghi d’arte. Parcheggiata la biciletta sul viale delle Belle Arti, ha "scalato" la grande scalinata della Galleria, si è disinfettato le mani con il gel igienizzante allestito all'ingresso ed è entrato per rivedere le "sue stelle".



«Ci tenevo a venire in galleria - racconta Piero Tucci - perché c'è una delle collezioni più belle di arte dell'800 e del '900. E poi avevo bisogno di rivedereè una delle opere che mi piace di più. Van Gogh l'ha dipinto in un periodo in cui era malato e ricoverato nell'istituto psichiatrico. Eppure, doveva essere sereno,perché dipinge il suo volto di verde. Come se volesse dirci che se l'uomo vive a contatto con la natura, nel rispetto della natura, può essere felice. In fondo, è un'opera che ci insegna molto in questo momento storico di pandemia». Non si fermerà alla Galleria di Valle Giulia. «Domani andrò a rivedere i Musei Capitolini. La riapertura dei musei a Roma è il segno di una ripresa di questa città. Lapuò e deve dare la spinta per la ripresa».