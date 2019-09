Muro Torto, lavori non segnalati: incidente nella notte

Ancora CHIUSO il Sottovia Ignazio Guidi per accertamenti tecnici a seguito allagamento.

Permangono code su via del Muro Torto e su Corso d'Italia > Nomentana#luceverde #Lazio https://t.co/Ak0JeRnbhe — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) September 2, 2019

Incidente domenica sera alle 23 sul Muro Torto. Un uomo a bordo di una Bmw si è schiantato contro le transenne nel sottopasso Ignazio Guidi, chiuso dopo la pioggia di domenica pomeriggio.La chiusura e il avori in corso per accertamenti non erano stati ben segnalati e l'auto si è schiantata.Fortunatamente non ci sono stati feriti.Sul sito di Muoversi a Roma è stato spiegato che la chiusura è stata causata da una serie di "accertamenti tecnici" dovuti anche alle forti piogge di domenica.