Roma, multe e denunce: controlli a tappeto a Termini

Controlli a tappeto dei carabinieri della Compagnia Centro nell’area tra piazza dei Cinquecento e la stazione Termini. Obiettivo dei militari, ancora una volta, il contrasto ad ogni tipo di illegalità e degrado. Risultato: 7 persone denunciate a piede libero e altre 7 sanzionate. I carabinieri, con i colleghi della Compagnia Piazza Dante, della Compagnia Speciale e dell’8° Reggimento Lazio, hanno denunciato una 23enne brasiliana residente ad Albano, sorpresa a rubare oggetti di bigiotteria da un negozio dalla galleria Forum Termini; una 39enne di Napoli e un 41enne del Pakistan sono stati denunciati perché trovati, senza motivo, all’interno dello scalo ferroviario, mentre molestavano i viaggiatori con richieste di elemosina o offrendo con insistenza loro assistenza presso le biglietterie automatiche.Altre quattro persone sono state denunciate a piede libero per l’inosservanza del divieto di accesso al centro urbano (Daspo) emessi da Questore nei loro confronti, a seguito delle richieste dei carabinieri del Nucleo Scalo Termini. Sette persone, invece, di cui sei cittadini stranieri e uno italiano, sono state sanzionate amministrativamente per la violazione del divieto di stazionamento e contestuale ordine di allontanamento perché notate a stazionare nelle aree di accesso e transito dello scalo e in piazza dei Cinquecento. Nel corso del servizio, identificate 81 persone ed eseguito accertamenti su 37 veicoli.