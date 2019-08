Roma, attraversavano i binari alla stazione: otto passeggeri multati

Otto passeggeri multati alla stazione di Ladispoli perché attarversavano i binari ignorando i divieti. I controlli nel corso dell'attività di vigilanza da parte del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio per prevenire i comportamenti pericolosi da parte degli utenti. Alla stazione di Ladispoli si sono registrati diversi incidenti con vittime. Nonostante la presenza degli agenti in uniforme ed i continui annunci degli altoparlanti che, specialmente in corrispondenza del transito dei treni, invitano i passeggeri ad allontanarsi dalla linea gialla ed a non attraversare i binari, alcuni viaggiatori senza prestare la minima attenzione hanno attraversato i binari. Sono state 8 le contravvenzioni elevate nei confronti dei trasgressori, mentre almeno un centinaio di persone coloro che, notata la presenza degli agenti all'ultimo istante , hanno desistito dall'attraversare i binari. I servizi di prevenzione continueranno anche nei prossimi giorni, mentre a settembre riprenderà l'attività di educazione alla sicurezza che viene condotta dalla Polizia Ferroviaria presso le scuole nell'ambito del progetto «TRAIN … TO BE COOL».

