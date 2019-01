Fiumicino, tre taxi abusivi multati dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono i controlli dei Carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma all'interno degli scali aeroportuali della Capitale e lungo le vie ad essi adiacenti. L'attività di contrasto all'illegalità diffusa ha consentito ai militari di denunciare a piede libero presso l'aerostazione di Ciampino, una cittadina nigeriana di 26 anni, in Italia senza fissa dimora, per furto di generi alimentari all'interno dello scalo di Ciampino. Invece nello scalo di Fiumicino, i carabinieri hanno sorpreso due italiani, di 57 e 24 anni, intenti a trafugare articoli di cosmesi, presso i duty freenell'area partenze. La refurtiva, per un valore complessivo di circa 200 euro, è stata recuperata e restituita alresponsabile dell'esercizio commerciale. Infine nell'area esterna adiacente alle uscite dei passeggeri, sono statisanzionati tre autisti privi di autorizzazione, intenti a procacciarsi clienti, e a loro carico sono state elevate contravvenzioni per un importo complessivo superiore a 6.000 euro.