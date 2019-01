Roma, a San Pietro arrivano mucche e asini

Mucche, asini, pecore, maiali, capre, cavalli, galline e conigli delle razze più rare e curiose, salvate dal rischio di estinzione dagli allevatori italiani, provenienti da tutta l'Italia, invaderanno giovedi 17 gennaio Piazza San Pietro in onore di San Antonio Abate patrono degli animali per celebrare la «Giornata dell'Allevatore». L'evento, organizzato da Aia e Coldiretti, prenderà il via alle 9,30, con un programma, che viene riproposto ogni anno ormai da dodici consecutivi, ma che si arricchisce di nuove partecipazioni e si diversifica.



Tuttavia il centro di maggior attrazione anche per la cittadinanza rimane la «Fattoria sotto il cielo», un'occasione unica per poter ammirare da vicino in una cornice inimitabile, di fronte al celebre Colonnato del Bernini, in Piazza Pio XII, una rappresentanza degli animali di interesse zootecnico presenti negli allevamenti italiani. Per l'occasione sarà anche divulgato lo studio «Fattoria Italia» alla presenza del presidente della Coldiretti Ettore Prandini e del Presidente dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) Roberto Nocentini. La parte più strettamente religiosa della mattinata prevede, alle ore 10.30, la funzione liturgica all'interno della Basilica Vaticana, in San Pietro, la suggestiva sfilata a cavallo lungo Via della Conciliazione, e la benedizione impartita dal Cardinal Comastri a uomini e animali radunati in Piazza Pio XII.

© RIPRODUZIONE RISERVATA