Il coro polifonico di Subiaco festeggia il cinquantesimo anniversario della fondazione con la direzione artistica del giovane maestro Stefano Quaresima. Sarà proprio lui, direttore di coro, pianista, organista, clavicembalista e musicologo, a dirigere l’esibizione al nuovo teatro cinema Narzio domani alle ore 18 per festeggiare l’anniversario di un gruppo di coristi che ha fatto la storia del canto e della musica nella Città di Subiaco. Ha calcato le sale dell’ex convitto San Benedetto, dove il coro ha sempre fatto le prove sin da adolescente, per arrivare poi alla direzione artistica nel 2006.

«Avevo 12 anni – ricorda il maestro Stefano Quaresima – quando entrai nel coro, ho iniziato da cantore, poi dopo ho continuato da pianista ed ora dirigo le esibizioni ed ho iniziato affiancato dal maestro Fernando Stefanucci che è stato lo storico e primo direttore». Un coro conosciuto in tutto il mondo, con esibizione anche oltre oceano dove è stata apprezzata ed elogiata la bravura dei coristi. Come nel 1996 quando ha tenuto una serie di concerti nelle principali città australiane, da Sydney a Melbourne poi Adelaide e Perth. «Quello che ha contraddistinto questo coro – dice il maestro Quaresima – è quello di essere una grande famiglia più che una associazione, grande compattezza ed amicizia. Le più belle esperienze degli ultimi anni sono statele le esibizioni all’estero ed in Italia per la ricorrenza della fiaccola benedettina che ci ha portato in vari paesi d’Europa». Continuerà a dirigerlo ?: «Sicuramente si – conclude il direttore Quaresima – anche se soffriamo un po’ il ricambio generazionale perché molti giovani vanno via da Subiaco, per studio o per lavoro,poi qualcuno però ritorna». Domani alle 18 al Narzio, musiche di Verdi, Rossini e Mozart e naturalmente il canto dei coristi.