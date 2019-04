Chiuso un pub in vicolo del Cinque per risse, furti ed estorsione

Chiuso dai Carabinieri di Roma un pub a Trastevere teatro negli ultimi mesi di diversi episodi di violenza. A intervenire sono stati i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Trastevere che hanno eseguito un provvedimento di sospensione della licenza con chiusura, per 3 giorni, di un locale in vicolo del Cinque.



Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Roma e notificato al titolare dell'attività, un 32enne romano. Nel pub, lo scorso 20 ottobre, c'era stata una rissa che aveva portato all'arresto di 4 giovani e alla denuncia di un quinto, l'arresto di un cittadino romeno che, la notte dello scorso 20 gennaio, ubriaco, ha aggredito i Carabinieri che lo stavano controllando, mentre due senegalesi erano stati denunciati lo scorso 23 marzo per aver derubato un turista irlandese che stava consumando ai tavoli esterni e a cui hanno richiesto soldi per la sua riconsegna: da lì è partita poi però una violenta scazzottata. Come emerso poi dai controlli dei Carabinieri, il locale era frequentato assiduamente da persone con precedenti.

