Roma, movida sotto controllo a Trastevere: 3 arresti e una denuncia

Movida sotto controllo a Trastevere: tre persone finite in manette ieri sera. Due ragazze di 23 e 27 anni, entrambe cittadine georgiane, senza fissa dimora e incensurate, sono state sorprese da un addetto alla vigilanza di un negozio di abbigliamento mentre stavano forzando le placche antitaccheggio di alcuni capi. La direttrice del negozio ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine, che hanno ammanettato le due ladre; ora dovranno rispondere di furto aggravato. Arrestato anche un romano di 49 anni, con numerosi precedenti e attualmente agli arresti domiciliari. L'uomo è stato sorpreso in strada senza alcuna autorizzazione: i carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di evasione. In piazza di San Callisto è inoltre scattata una denuncia per violenza e minaccia a pubblico ufficiale un uomo di 67 anni originario di Taranto ma da tempo residente a Genzano, già noto alle forze dell'ordine. Il 67enne stava immotivatamente infastidendo i passanti e, all'arrivo dei carabinieri, ha iniziato a minacciarli e insultarli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA