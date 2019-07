Movida selvaggia, 34 daspo e multe per 80 mila euro

Ben 34 Daspo e sanzioni per 80 mila euro. E' il risultato dell'ultimo blitz dei vigili sulla movida selvaggia a Roma. Circa 5.000 gli accertamenti, di cui 250 verifiche sulla guida in stato di ebbrezza e più di 200 infrazioni per eccesso di velocità. Oltre 1.000 le multe per soste irregolari e 110 le auto rimosse.



CIBI SCADUTI - Nel mirino anche gli esercizi commerciali: in due casi sono stati posti sotto sequestro circa 30 kg di prodotti scaduti o privi della tracciabilità sulla provenienza. Controlli hanno riguardato i parcheggiatori abusivi, venditori ambulanti irregolari ed il consumo di alcool fuori dall'orario consentito, con 30 persone sanzionate.



PROSTITUZIONE - Negli ultimi giorni sono oltre 50 le donne identificate e sanzionate secondo il nuovo regolamento di Polizia Urbana, sorprese in strada in abiti succinti o dedite ad attività di meretricio. Si tratta di ragazze per la maggior parte provenienti dall'Europa dell'est, di età compresa tra i 22 ed i 35 anni. Sanzionati anche alcuni clienti, tutti di nazionalità italiana di età compresa tra i 45 ed i 50 anni. I controlli hanno riguardato in particolare la zona dell'EUR, via Salaria, via Aurelia, via Ardeatina e viale Palmiro Togliatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA