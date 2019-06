Movida sorvegliata speciale nel week end: gli agenti della polizia locale hanno effettuato mille controlli tra locali, alimentari, automobilisti e bancarelle. Risultato: oltre 50 sanzioni amministrative per mancato rispetto delle norme che regolano il commercio ed il consumo di alcolici, circa 800 le violazioni al codice della strada, 130 auto rimosse per soste irregolari. Nel corso di un intervento congiunto dei caschi bianchi, del personale Asl e della Polizia di Stato è stato chiuso un locale in zona Ostiense, per carenze igieniche e rischi per la salute pubblica. Nel fine settimana gli agenti hanno eseguito le consuete verifiche per contrastare l'abusivismo commerciale e le condotte illecite su strada, nonchè per garantire l'osservanza delle norme sulla sicurezza alimentare e del provvedimento antialcol (accertate 39 violazioni dell'ordinanza n. 74/19). Circa 1.400 i controlli svolti dagli agenti: da San Lorenzo, Trastevere, Rione Monti, piazza Bologna, piazzale delle Province fino alla zona Ostiense, dove in un un pub sono stati riscontrati diversi problemi igienico-sanitari legati alle cattive condizioni di pulizia e manutenzione degli ambienti. E' stata disposta l'immediata sospensione dell'attività. Durante i controlli nella zona di San Lorenzo, i caschi bianchi hanno provveduto al sequestro di circa 10 chili di alimenti surgelati in un locale di intrattenimento e somministrazione per il mancato rispetto delle regole sulla tracciabilità ed etichettatura dei prodotti. Il gestore è stato multato per 5000 euro a causa delle irregolarità amministrative e sanitarie accertate.

