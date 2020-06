«Bisogna aprire il comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura». Sulla movida selvaggia di piazza Bologna ha preso posizione anche la presidente del Municipio II Francesca Del Bello che segnala una situazione diventata ormai ingestibile. «Le notti dei quartieri di piazza Bologna e San Lorenzo non sono gestibili senza un presidio delle forze dell’ordine. Anche ieri sera, nonostante sia ripreso il servizio della polizia locale per il controllo del rispetto del regolamento di polizia urbana, si sono ripetuti episodi di cori da stadio e schiamazzi violenti, risse e danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato. Si tratta di degenerazioni inaccettabili, per questo ho scritto al Prefetto e alla Sindaca chiedendo la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, affinché si possano, in sinergia col Municipio, coi residenti e con i gestori dei locali notturni, contenere questi episodi», scrive Del Bello.





La presidente ha scritto al prefetto Gerarda Pantalone e alla sindaca Virginia Raggi segnalando che sono arrivati numerosi esposti e denunce di residenti che lamentano gravi disagi e raccontano di espisodi anche violenti che si protraggono fino a notte inoltrata. Perciò Del Bello chiede la convocazione del comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura e chiede anche di poter partecipare.

