Roma, 4mila controlli nei quartieri della movida: 15 mila euro di sanzioni a piazza Bologna

Dalle verifiche nei locali pubblici al contrasto dei comportamenti illeciti e pericolosi su strada, oltre 4mila i controlli eseguiti dalla polizia locale in varie zone della Capitale nel fine settimana.sono solo alcuni dei quartieri dove gli agenti hanno svolto mirati accertamenti per verificare il rispetto delle regole da parte di bar, ristoranti ed esercizi commerciali, tra cui diversi minimarket. Tra le irregolarità rilevate, soprattutto quelle legate alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche in orari vietati. Una decina invece gli avventori sanzionati per consumo irregolare di alcolici nelle zone della movida.Oltre 15mila euro è l’ammontare delle sanzioni erogate ai locali nella sola area compresa tra piazza Bologna e piazzale delle Province: inosservanza delle norme anti-alcol, mancata esposizione di cartelli obbligatori, occupazioni di suolo pubblico abusive, ed emissioni sonore moleste.Una specifica attività di vigilanza è stata effettuata anche per garantire la sicurezza stradale, a partire dalle vie ad alto scorrimento: circa 1.500 le contestazioni per infrazioni commesse al volante. Ben 207 i conducenti sanzionati perché sorpresi ad una velocità superiore ai limiti consentiti e un centinaio i veicoli rimossi per soste irregolari o d’intralcio.